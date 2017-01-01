На тлі розриву дипвідносин з арабськими країнами головний біржовий індекс Катару обвалився

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Спостерігається серйозне падіння акцій 13 провідних компаній, що котируються на фондовому майданчику

Головний біржовий індекс Катару впав у понеділок на 8% на тлі розриву дипломатичних відносин з еміратом п'яти арабських держав – Саудівської Аравії, Бахрейну, ОАЕ, Ємену і Єгипту. Про це свідчать дані катарської фондової біржі, пише ТАСС.

Це сталося на самому початку торгів. Спостерігається серйозне падіння акцій 13 провідних компаній, що котируються на фондовому майданчику. Найбільше просіли акції катарського національного банку QNB – на 9,7%.

Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ і Ємен звинуватили владу емірату в тому, що вона надає підтримку терористичним угрупованням і втручається у внутрішні справи держав регіону. Командування аравійської коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, також прийняло рішення про виключення Катару зі складу учасників альянсу, який веде боротьбу з повстанцями в Ємені.

У свою чергу Катар назвав рішення чотирьох арабських держав про розрив дипломатичних відносин з Дохою невиправданим.