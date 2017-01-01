  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На трасах Одещини через негоду утворилися затори

    • Вчора, 11:16
    • Розсилка

    До відновлення енергопостачання на Одещині залучено бригади обленерго

    Внаслідок снігової бурі на трасах в Одеській області утворилися затори. Про це повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.

    До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

    Читайте також

    Внаслідок погіршення погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру 20-25 м/с) 6 січня на ділянці автодороги М—15 Одеса — Рені в Ізмаїльському районі, та ділянках доріг місцевого значення Кілійського та Роздільнянського районів Одеської області зафіксовано ускладнення руху транспорту та утворення автомобільних заторів до яких потрапило близько 60 транспортних засобів.

    З метою ліквідації заторів та розчистки доріг на зазначених ділянках залучено 15 од. техніки та 34 чол., у тому числі від ДСНС 9 од. тех. та 25 чол.

    Нагадаємо, на дорогах у трьох областях частково зняли обмеження руху транспорту.

    Як повідомлялося, в Україні розчищати автодороги виїхало 503 одиниці техніки.

    Нагадаємо, більше 70 населених пунктів знеструмлено в Україні.

    Читайте також статтю Главкома: Сенсації бюджету-2017. Грошей на дороги у шість разів менше, ніж обіцяли Порошенко і Гройсман

    Читайте також
    дороги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ