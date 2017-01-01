На трасах Одещини через негоду утворилися затори

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До відновлення енергопостачання на Одещині залучено бригади обленерго

Внаслідок снігової бурі на трасах в Одеській області утворилися затори. Про це повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Внаслідок погіршення погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру 20-25 м/с) 6 січня на ділянці автодороги М—15 Одеса — Рені в Ізмаїльському районі, та ділянках доріг місцевого значення Кілійського та Роздільнянського районів Одеської області зафіксовано ускладнення руху транспорту та утворення автомобільних заторів до яких потрапило близько 60 транспортних засобів.

З метою ліквідації заторів та розчистки доріг на зазначених ділянках залучено 15 од. техніки та 34 чол., у тому числі від ДСНС 9 од. тех. та 25 чол.

Нагадаємо, на дорогах у трьох областях частково зняли обмеження руху транспорту.

Як повідомлялося, в Україні розчищати автодороги виїхало 503 одиниці техніки.

Нагадаємо, більше 70 населених пунктів знеструмлено в Україні.

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