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    На трасі Харків-Сімферополь загорівся пасажирський автобус

    • Сьогодні, 12:31
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    ГУ ДСНС у Запорізькій області

    Загорівся відсік маршрутного автобуса «Богдан», причина пожежі встановлюється

    На трасі Харків - Сімферополь, біля села Нове, сьогодні, 26 січня, сталася пожежа в пасажирському автобусі. Про це повідомили в прес-службі ГУ Державної служби надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області.

    Як зазначили у відомстві, горів моторний відсік маршрутного автобуса «Богдан» на площі 4 кв. м. Пасажири вийшли з салону самостійно до прибуття підрозділів. В результаті події ніхто не постраждав.

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    Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки, 5 чоловік особового складу.

    Нагадаємо, в Ірпені на вихідних вночі загорівся двоповерховий житловий будинок. Пожежу гасили кілька годин, постраждав господар будинку.

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    На трасі Харків-Сімферополь загорівся пасажирський автобус
    На трасі Харків-Сімферополь загорівся пасажирський автобус
    На трасі Харків-Сімферополь загорівся пасажирський автобус
    На трасі Харків-Сімферополь загорівся пасажирський автобус
    На трасі Харків-Сімферополь загорівся пасажирський автобус

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