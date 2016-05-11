На трасі Харків-Сімферополь загорівся пасажирський автобус
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Загорівся відсік маршрутного автобуса «Богдан», причина пожежі встановлюється
На трасі Харків - Сімферополь, біля села Нове, сьогодні, 26 січня, сталася пожежа в пасажирському автобусі. Про це повідомили в прес-службі ГУ Державної служби надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області.
Як зазначили у відомстві, горів моторний відсік маршрутного автобуса «Богдан» на площі 4 кв. м. Пасажири вийшли з салону самостійно до прибуття підрозділів. В результаті події ніхто не постраждав.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки, 5 чоловік особового складу.
Нагадаємо, в Ірпені на вихідних вночі загорівся двоповерховий житловий будинок. Пожежу гасили кілька годин, постраждав господар будинку.