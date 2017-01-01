На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві іномарки: від автівок майже нічого не лишилося
- Сьогодні, 09:29
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Водій автомобіля «VW Passat B5» не впоралась з керуванням та допустила зіткнення з автомобілем «Mercedes Benz Sprinter»
У вівторок, 9 травня, близько 15-ї години на автошляху міжнародного значення Київ-Чоп поблизу с. Глубоке Ужгородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За попередніми даними, водій автомобіля «VW Passat B5» не впоралась з керуванням та допустила зіткнення з автомобілем «Mercedes Benz Sprinter».
Внаслідок ДТП 31-річна керманичка Volkswagenа та її ровесник, пасажир Mercedesа, отримали різного ступеню важкості політравми. Потерпілих було госпіталізовано до Ужгородської ЦМКЛ.
На даний час жінка перебуває у реанімаційному відділенні з діагнозом: політравма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, задній вивих лівого стегна та тупа травма черева.
У пасажира Mercedesа діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій шийного та поперекового відділу хребта.
Для проведення робіт з деблокування потерпілих на місце ДТП залучалось відділення ДПРЧ-14 м. Ужгород.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують правоохоронні органи.