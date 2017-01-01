На трасі «Одеса-Київ» під час ямкового ремонту сталась ДТП, одна людина загинула



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ремонт з ліквідації ямковості здійснювався при наявності всіх необхідних дорожніх знакі

На трасі «Одеса-Київ» у районі Троїцького в Одеській області в результаті зіткнення вантажівки з «КамАЗом» облавтодору одна людина загинула, ще одна травмована.

Про це повідомляється на сайті Служби автомобільних доріг в Одеській області.

«При виконанні робіт підрядною організацією ДП «Одеський Облавтодор» з ліквідації ямковості пневно-струменевим методом, у машину-прикриття «Камаз» на швидкості врізався ваговик. Водій «Одеського Облавтодора» травмований, водій ваговика загинув. Ремонт з ліквідації ямковості здійснювався при наявності всіх необхідних дорожніх знаків», – йдеться у повідомленні.

Через трагічний випадок, Служба автомобільних доріг в Одеській області закликає всіх водіїв: «Будьте уважними та пильними на дорогах, дотримуйтесь правил дорожнього руху!»