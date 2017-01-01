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    На трасі «Одеса-Київ» під час ямкового ремонту сталась ДТП, одна людина загинула

    • Сьогодні, 00:58
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    Ремонт з ліквідації ямковості здійснювався при наявності всіх необхідних дорожніх знакі

    На трасі «Одеса-Київ» у районі Троїцького в Одеській області в результаті зіткнення вантажівки з «КамАЗом» облавтодору одна людина загинула, ще одна травмована.

    Про це повідомляється на сайті Служби автомобільних доріг в Одеській області.

    «При виконанні робіт підрядною організацією ДП «Одеський Облавтодор» з ліквідації ямковості пневно-струменевим методом, у машину-прикриття «Камаз» на швидкості врізався ваговик. Водій «Одеського Облавтодора» травмований, водій ваговика загинув. Ремонт з ліквідації ямковості здійснювався при наявності всіх необхідних дорожніх знаків», – йдеться у повідомленні.

    Через трагічний випадок, Служба автомобільних доріг в Одеській області закликає всіх водіїв: «Будьте уважними та пильними на дорогах, дотримуйтесь правил дорожнього руху!» 

    вантажівки водій ремонт
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