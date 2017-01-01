На третьому році війни Україна скоротила військові витрати – SIPRI



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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У період з 2007 по 2016 рік військові витрати України збільшилися на 28%

Військові витрати України в 2016 році зменшились на 3,8% і становили $3,5 млрд, йдеться у звіті SIPRI (Стокгольмського інституту вивчення миру), який є у розпорядженні «Главкома».

«У період з 2007 по 2016 рік військові витрати країни збільшилися на 28%. Невелике падіння в 2016 році було пов'язано зі зниженням загальної інтенсивності конфлікту в країні», – йдеться у звіті.

Водночас, сказано у звіті, оскільки боротьба минулого року кілька разів загострювалась, військові витрати планується збільшити в 2017 році.

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