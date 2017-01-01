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    На третьому році війни Україна скоротила військові витрати – SIPRI

    • Сьогодні, 11:25
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    Фото Getty images

    У період з 2007 по 2016 рік військові витрати України збільшилися на 28%

    Військові витрати України в 2016 році зменшились на 3,8% і становили $3,5 млрд, йдеться у звіті SIPRI (Стокгольмського інституту вивчення миру), який є у розпорядженні «Главкома».

    «У період з 2007 по 2016 рік військові витрати країни збільшилися на 28%. Невелике падіння в 2016 році було пов'язано зі зниженням загальної інтенсивності конфлікту в країні», – йдеться у звіті.

    Водночас, сказано у звіті, оскільки боротьба минулого року кілька разів загострювалась, військові витрати планується збільшити в 2017 році.

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    Як повідомлялось, у попередньому звіті йшлося, що у 2016 році Росія стала найбільшим покупцем української продукції військового призначення. Торік Україна експортувала до РФ продукції військового призначення на $169 млн.
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