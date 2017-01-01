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    На українців чекає податок на нерухомість: кому і скільки доведеться платити

    • Сьогодні, 11:21
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    Податок на нерухоме майно
    Податок на нерухоме майно

    Податком обкладаються не тільки житлові квартири і будинки, а й сараї, гаражі, погреби, літні кухні і т.д.

    Громадянам України із «зайвою» житловою площею вже через кілька місяців доведеться заплатити за кожен квадратний метр понад норму. Ставки податку і площа нерухомості, за яку не потрібно платити, визначає місцева влада.

    У 2017-му прийдуть платіжки за минулий рік, тому податок нарахують з урахуванням мінімальної зарплати в розмірі 1 378 гривень, а ставка податку буде коливатися від 0 до 3% від мінімалки, пише «Мінпром».

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    Ще наприкінці 2015-го парламентарії внесли зміни до Податкового кодексу (закон №909), згідно з яким податком обкладаються не тільки житлові квартири і будинки, а й сараї, гаражі, погреби, літні кухні і т.д. Правда, більшість міськрад встановили нульову податкову ставку на господарські будівлі.

    За що доведеться заплатити:

    • житловий будинок
    • прибудова до будинку
    • квартира
    • кімната в комуналці
    • дачний будинок

    Податок стягується раз на рік. Крім того, власникам великого житла (понад 300 квадратних метрів для квартир і 500 - для будинків) доведеться додатково заплатити 25 тисяч гривень. Наприклад, власникові квартири площею 310 квадратних метрів в Києві до 1 липня має прийти платіжка на 28,4 тис. гривень.

    Якщо оплатити платіжку в вересні, доведеться заплатити штраф у розмірі 10% від податку, якщо в жовтні - сума штрафу сягне 20%. Крім того, податковий інспектор може в рахунок боргу накласти на частину майна податкову заставу. Якщо податок не сплачується тривалий час, майно продають за рішенням суду. Крім того, за несплату податків передбачена кримінальна відповідальність (ст. 212 ККУ). 

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