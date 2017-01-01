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    На українсько-словацькому кордоні кілометрові черги

    • Сьогодні, 08:49
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    Черги також є і на інших КПВВ на західних кордонах України

    У Закарпатській області на контрольних пунктах в'їзду/виїзду на кордоні утворилися кілометрові автомобільні черги. Про це повідомляє «112 Україна».

    Найскладніша ситуація на українсько-словацькому кордоні.

    Черги утворилися за останні три дні, вони спричинені двома основними факторами, які збіглися у часі і посприяли утворенню кількакілометрових черг. Перша причина в тому, що величезна кількість людей після Великодніх свят повертаються у Європу на роботу. Друга причина полягає в тому, що 7 квітня Європа внесла зміни до шенгенського прикордонного Кодексу. На практиці це означає, що тих, хто перетинає кордон з ЄС, ретельніше перевіряють. Це пов’язано з терористичною безпекою у Європі.

    Зауважимо, перед великодніми святами у Держприкордонслужбі України заявляли про збільшення пасажирського і транспортного потоку через КПВВ.

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    Держприкордонслужба Закарпаття
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