На Україну насуваються сильні дощі та грози. Прогноз погоди на 14 травня
- Сьогодні, 06:56
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У Києві дощ литиме з ночі і до самого вечора
У неділю, 14 травня, у більшості областей України очікуються сильні дощі, місцями з грозами.
Як повідомляє Гідрометеорологічний центр, температура в західних та північних областях вночі становитиме +7..+9, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10..+15 градусів.
На решті території вночі повітря прогріється до +8..+13 градусів, а вдень – до +15..+20 градусів.
У Києві та області – прогнозують дощ, температура в Києві вночі +8..+10 градусів, вдень +12..+14 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 14 травня, у містах України:
- Ужгород – вночі 8-10, вдень 16-18 тепла і дощі
- Львів – вночі 7-9, вдень 13-15 і дощі
- Івано-Франківськ – вночі 8-10, вдень 12-14 і сильний дощ
- Тернопіль – вночі 7-9, вдень 12-14 і сильний дощ
- Чернівці – вночі 8-10, вдень 13-15 і сильний дощ
- Хмельницький – вночі 8-10, вдень 12-14 і сильний дощ
- Луцьк – вночі 6-8, вдень 13-15 і дощі
- Рівне – вночі 6-8, вдень 14-16 і дощі
- Житомир – вночі 7-9, вдень 13-15 і дощі
- Вінниця – вночі 9-11, вдень 13-15 і сильний дощ з грозою
- Одеса – вночі 11-13, вдень 12-14 і сильний дощ з грозою
- Миколаїв – вночі 11-13, вдень 14-14 і сильний дощ з грозою
- Херсон – вночі 11-13, вдень 15-17 і сильний дощ з грозою
- Сімферополь – вночі 11-13, вдень 18-20 і сильний дощ з грозою
- Кропивницький – вночі 9-11, вдень 15-17 і сильний дощ з грозою
- Черкаси – вночі 9-11, вдень 15-17 і сильний дощ з грозою
- Чернігів – вночі 7-9, вдень 14-16 і сильний дощ
- Суми – вночі 6-8, вдень 14-16 і дощі
- Полтава – вночі 8-10, вдень 14-16 і сильний дощ з грозою
- Дніпро – вночі 9-11, вдень 16-18 і сильний дощ з грозою
- Запоріжжя – вночі 10-12, вдень 16-18 і сильний дощ з грозою
- Донецьк – вночі 10-12, вдень 17-19 і сильний дощ з грозою
- Луганськ – вночі 10-12, вдень 18-20 і сильний дощ з грозою
- Харків – вночі 7-9, вночі 17-19 і сильний дощ з грозою
- Київ – вночі 8-19, вдень 12-14 і сильний дощ.
Нагадаємо, що теплий початок травня несподівано змінився похолоданням. Заморозки до -3 і навіть нижче накрили територію практично усієї України. Вторгнення дуже холодного арктичного повітря стало причиною опадів у вигляді снігу в низці регіонів України. А останні дві найхолодніші ночі ще «озвуться» серйозними втратами врожаю. Як повідомляють фермери з різних куточків країни, наразі вже пошкоджені посіви зернових, городина, зокрема картопля, та фруктові дерева.
Про наслідки травневого холоду для сільського господарства «Главкому» розповіла начальник відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко.