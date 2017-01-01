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    На Україну насуваються сильні дощі та грози. Прогноз погоди на 14 травня

    • Сьогодні, 06:56
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    Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 14 травня
    Фото: Укргідрометцентр
    Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 14 травня

    У Києві дощ литиме з ночі і до самого вечора

    У неділю, 14 травня, у більшості областей України очікуються сильні дощі, місцями з грозами.

    Як повідомляє Гідрометеорологічний центр, температура в західних та північних областях вночі становитиме +7..+9, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10..+15 градусів.

    На решті території вночі повітря прогріється до +8..+13 градусів, а вдень – до +15..+20 градусів.

    У Києві та області – прогнозують дощ, температура в Києві вночі +8..+10 градусів, вдень +12..+14 градусів.

    Прогноз погоди на неділю, 14 травня, у містах України:

    • Ужгород – вночі 8-10, вдень 16-18 тепла і дощі
    • Львів – вночі 7-9, вдень 13-15 і дощі
    • Івано-Франківськ – вночі 8-10, вдень 12-14 і сильний дощ
    • Тернопіль – вночі 7-9, вдень 12-14 і сильний дощ
    • Чернівці – вночі 8-10, вдень 13-15 і сильний дощ
    • Хмельницький – вночі 8-10, вдень 12-14 і сильний дощ
    • Луцьк – вночі 6-8, вдень 13-15 і дощі
    • Рівне – вночі 6-8, вдень 14-16 і дощі
    • Житомир – вночі 7-9, вдень 13-15 і дощі
    • Вінниця – вночі 9-11, вдень 13-15 і сильний дощ з грозою
    • Одеса – вночі 11-13, вдень 12-14 і сильний дощ з грозою
    • Миколаїв – вночі 11-13, вдень 14-14 і сильний дощ з грозою
    • Херсон – вночі 11-13, вдень 15-17 і сильний дощ з грозою
    • Сімферополь – вночі 11-13, вдень 18-20 і сильний дощ з грозою
    • Кропивницький – вночі 9-11, вдень 15-17 і сильний дощ з грозою
    • Черкаси – вночі 9-11, вдень 15-17 і сильний дощ з грозою
    • Чернігів – вночі 7-9, вдень 14-16 і сильний дощ
    • Суми – вночі 6-8, вдень 14-16 і дощі
    • Полтава – вночі 8-10, вдень 14-16 і сильний дощ з грозою
    • Дніпро – вночі 9-11, вдень 16-18 і сильний дощ з грозою
    • Запоріжжя – вночі 10-12, вдень 16-18 і сильний дощ з грозою
    • Донецьк – вночі 10-12, вдень 17-19 і сильний дощ з грозою
    • Луганськ – вночі 10-12, вдень 18-20 і сильний дощ з грозою
    • Харків – вночі 7-9, вночі 17-19 і сильний дощ з грозою
    • Київ – вночі 8-19, вдень 12-14 і сильний дощ.

    Нагадаємо, що теплий початок травня несподівано змінився похолоданням. Заморозки до -3 і навіть нижче накрили територію практично усієї України. Вторгнення дуже холодного арктичного повітря стало причиною опадів у вигляді снігу в низці регіонів України. А останні дві найхолодніші ночі ще «озвуться» серйозними втратами врожаю. Як повідомляють фермери з різних куточків країни, наразі вже пошкоджені посіви зернових, городина, зокрема картопля, та фруктові дерева.

    Про наслідки травневого холоду для сільського господарства «Главкому» розповіла начальник відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

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