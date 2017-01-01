На Україну насуваються сильні дощі та грози. Прогноз погоди на 14 травня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Укргідрометцентр Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 14 травня

У Києві дощ литиме з ночі і до самого вечора

У неділю, 14 травня, у більшості областей України очікуються сильні дощі, місцями з грозами.

Як повідомляє Гідрометеорологічний центр, температура в західних та північних областях вночі становитиме +7..+9, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10..+15 градусів.

На решті території вночі повітря прогріється до +8..+13 градусів, а вдень – до +15..+20 градусів.

У Києві та області – прогнозують дощ, температура в Києві вночі +8..+10 градусів, вдень +12..+14 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 14 травня, у містах України:

Ужгород – вночі 8-10, вдень 16-18 тепла і дощі

Львів – вночі 7-9, вдень 13-15 і дощі

Івано-Франківськ – вночі 8-10, вдень 12-14 і сильний дощ

Тернопіль – вночі 7-9, вдень 12-14 і сильний дощ

Чернівці – вночі 8-10, вдень 13-15 і сильний дощ

Хмельницький – вночі 8-10, вдень 12-14 і сильний дощ

Луцьк – вночі 6-8, вдень 13-15 і дощі

Рівне – вночі 6-8, вдень 14-16 і дощі

Житомир – вночі 7-9, вдень 13-15 і дощі

Вінниця – вночі 9-11, вдень 13-15 і сильний дощ з грозою

Одеса – вночі 11-13, вдень 12-14 і сильний дощ з грозою

Миколаїв – вночі 11-13, вдень 14-14 і сильний дощ з грозою

Херсон – вночі 11-13, вдень 15-17 і сильний дощ з грозою

Сімферополь – вночі 11-13, вдень 18-20 і сильний дощ з грозою

Кропивницький – вночі 9-11, вдень 15-17 і сильний дощ з грозою

Черкаси – вночі 9-11, вдень 15-17 і сильний дощ з грозою

Чернігів – вночі 7-9, вдень 14-16 і сильний дощ

Суми – вночі 6-8, вдень 14-16 і дощі

Полтава – вночі 8-10, вдень 14-16 і сильний дощ з грозою

Дніпро – вночі 9-11, вдень 16-18 і сильний дощ з грозою

Запоріжжя – вночі 10-12, вдень 16-18 і сильний дощ з грозою

Донецьк – вночі 10-12, вдень 17-19 і сильний дощ з грозою

Луганськ – вночі 10-12, вдень 18-20 і сильний дощ з грозою

Харків – вночі 7-9, вночі 17-19 і сильний дощ з грозою

Київ – вночі 8-19, вдень 12-14 і сильний дощ.

Нагадаємо, що теплий початок травня несподівано змінився похолоданням. Заморозки до -3 і навіть нижче накрили територію практично усієї України. Вторгнення дуже холодного арктичного повітря стало причиною опадів у вигляді снігу в низці регіонів України. А останні дві найхолодніші ночі ще «озвуться» серйозними втратами врожаю. Як повідомляють фермери з різних куточків країни, наразі вже пошкоджені посіви зернових, городина, зокрема картопля, та фруктові дерева.

Про наслідки травневого холоду для сільського господарства «Главкому» розповіла начальник відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко.