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    На Уралі невідомі напали на хімічний завод

    • Сьогодні, 07:17
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    В результаті інциденту троє охоронців були терміново госпіталізовані

    У Свердловській області невідомі напали на збанкрутілий Красноуральский хімічний завод, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах.

    В результаті інциденту троє охоронців були терміново госпіталізовані.

    «На охорону Красноуральского хімзаводу напали, там є різні травми, в тому числі і вогнепальні. Люди, які охороняли це підприємство, були без зброї, і коли помітили проникнення на територію заводу, спробували їх (нападників) затримати, але ті скористалися зброєю і заподіяли охороні вогнепальні і інші поранення. Зараз всі троє знаходяться в лікарні, лікарі надають їм допомогу», - розповів керівник прес-служби обласного главку МВС Валерій Горєлих.

    Поліція встановлює подробиці події.

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