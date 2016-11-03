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На узбережжі Іспанії знайдено тіла п'ятьох мігрантів

На східному узбережжі Іспанії знайдено тіла п'ятьох мігрантів протягом цих вихідних. Про це повідомила речник поліції Іспанії після того, як тіла щонайменше вісьмох мігрантів знайшли біля берегів Лівії

Про це інформує Reuters.

Тіла чотирьох чоловіків та однієї жінки виявили на березі Тарифи в Іспанії ввечері в п'ятницю і в суботу.

"Поки ми не знайдемо тих, що вижили, не можемо говорити про те, що точно сталося, або про те, чи були ці люди на одному човні", - заявила спікер.

Як повідомлялося раніше, 14 січня іспанські поліцейські повідомили про те, що вздовж південного узбережжя країни було виявлено тіла чотирьох африканських мігрантів.

Нагадаємо, ще один човен з мігрантами перекинувся біля берегів Лівії, на борту перебувало близько сотні людей, з крижаної води витягли лише чотирьох.