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    На Великдень Добкін в рясі замолював гріхи

    • Сьогодні, 16:42
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    Михайло Добкін
    Михайло Добкін

    Користувачі соцмережі жорстко розкритикували Добкіна

    Народний депутат Михайло Добкін взяв участь у хресній ході на Великдень.

    Про це повідомила у себе на сторінці у Facebook блогер Лейла Саваш.

    Блогер також розмістила фото Добкіна в рясі.

    «Ек куди його занесло... Мабуть остаточно «скріпило». Напевно місце собі в раю «стовпить». Допа великодній», - написала вона.

    «21 століття на дворі, а ми все ось таке в депутати вибираємо...», - додала вона.

    Користувачі соцмережі у коментарях до посту жорстко розкритикували Добкіна.

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