На Великдень Добкін в рясі замолював гріхи

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Михайло Добкін

Користувачі соцмережі жорстко розкритикували Добкіна

Народний депутат Михайло Добкін взяв участь у хресній ході на Великдень.

Про це повідомила у себе на сторінці у Facebook блогер Лейла Саваш.

Блогер також розмістила фото Добкіна в рясі.

«Ек куди його занесло... Мабуть остаточно «скріпило». Напевно місце собі в раю «стовпить». Допа великодній», - написала вона.

«21 століття на дворі, а ми все ось таке в депутати вибираємо...», - додала вона.

Користувачі соцмережі у коментарях до посту жорстко розкритикували Добкіна.