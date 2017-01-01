На Великдень Добкін в рясі замолював гріхи
- Сьогодні, 16:42
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Михайло Добкін
Користувачі соцмережі жорстко розкритикували Добкіна
Народний депутат Михайло Добкін взяв участь у хресній ході на Великдень.
Про це повідомила у себе на сторінці у Facebook блогер Лейла Саваш.
Блогер також розмістила фото Добкіна в рясі.
«Ек куди його занесло... Мабуть остаточно «скріпило». Напевно місце собі в раю «стовпить». Допа великодній», - написала вона.
«21 століття на дворі, а ми все ось таке в депутати вибираємо...», - додала вона.
Користувачі соцмережі у коментарях до посту жорстко розкритикували Добкіна.