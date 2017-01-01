На Великдень дощитиме



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ Свято-Успенська Почаївська лавра

Синоптики прогнозують холодну погоду на ці вихідні

На Великдень, 16 квітня, в Україні очікується прохолодна погода та невеликий дощ у більшості областей. Про це йдеться у повідомленні «Укргідрометцентру».

Зокрема, синоптики прогнозують у західних та північних областях невеликий дощ вночі. Також у більшості областей 16 квітня дощитиме вдень.

Температура повітря становитиме від 9 до 14 вище нуля, на півдні до 18 градусів. Вночі можливі заморозки.