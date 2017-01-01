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    На Великдень дощитиме

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    <p>Свято-Успенська Почаївська лавра</p>
    Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

    Свято-Успенська Почаївська лавра

    Синоптики прогнозують холодну погоду на ці вихідні

    На Великдень, 16 квітня, в Україні очікується прохолодна погода та невеликий дощ у більшості областей. Про це йдеться у повідомленні «Укргідрометцентру».

    Зокрема, синоптики прогнозують у західних та північних областях невеликий дощ вночі. Також у більшості областей 16 квітня дощитиме вдень.

    Температура повітря становитиме від 9 до 14 вище нуля, на півдні до 18 градусів. Вночі можливі заморозки.

    вихідні
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