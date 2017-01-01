На Великодні свята в Середземному морі врятували 8,3 тис нелегальних мігрантів

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Мігранти в Середземному морі

Восьмеро біженців, включаючи вагітну жінку, загинули

Співробітники Європейських берегових служб під час Великодніх свят врятували близько 8,3 тис мігрантів, які намагалися через Середземне море нелегально потрапити на територію Європи на непридатних для плавання човнах.

Про це повідомили в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.

За словами представника управління, намагаючись перетнути Середземне море, загинули вісім нелегалів, включаючи вагітну жінку.

Врятовані нелегали спрямовані на південь Італії, де більшість з них розраховує отримати статус біженців.

Нагадаємо, нещодавно в акваторії Середземного моря поблизу узбережжя Лівії вдалося врятувати понад тисячу мігрантів.

Джерело: Интерфакс