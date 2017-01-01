На вертолітному майданчику Януковича знайшли важливі для слідства документи

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ГПУ спільно зі Службою безпеки та Нацполіцією провели обшуки на гелікоптерному майданчику, що належав Януковичу

ГПУ та СБУ провели обшуки у нежитлових приміщеннях, які мають відношення до справи привласнення Межигір’я

Про це повідомили на офіційному сайті Генеральної прокуратури України.

Як стало відомо, ГПУ спільно зі Службою безпеки та Нацполіцією провели обшуки на гелікоптерному майданчику, що належав екс-президенту України Віктору Януковичу. Також обшуки були проведені в інших нежитлових приміщеннях, які належать одному із ТОВ.

У прес-службі ГПУ зазначили, що під час обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку. Вилучене майно має доказове значення у кримінальному провадженні.

Раніше повідомлялося, що обшуки на вертолітному майданчику проходили в рамках кримінального провадження щодо незаконного привласнення Януковичем Межигір’я. В оборудках по привласненню Межигір’я брала участь фірма «Амадеус-Ко». ГПУ шукає підтвердження фактів перерахунку грошей на рахунки Януковича на Кіпр через цю фірму.

ГПУ та СБУ провели обшуки у нежитлових приміщеннях, які мають відношення до справи привласнення Межигір’я

Про це повідомили на офіційному сайті Генеральної прокуратури України.

Як стало відомо, ГПУ спільно зі Службою безпеки та Нацполіцією провели обшуки на гелікоптерному майданчику, що належав екс-президенту України Віктору Януковичу. Також обшуки були проведені в інших нежитлових приміщеннях, які належать одному із ТОВ.

У прес-службі ГПУ зазначили, що під час обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку. Вилучене майно має доказове значення у кримінальному провадженні.

Раніше повідомлялося, що обшуки на вертолітному майданчику проходили в рамках кримінального провадження щодо незаконного привласнення Януковичем Межигір’я. В оборудках по привласненню Межигір’я брала участь фірма «Амадеус-Ко». ГПУ шукає підтвердження фактів перерахунку грошей на рахунки Януковича на Кіпр через цю фірму.