На виборах президента Франції проголосували Олланд, Макрон і Ле Пен

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Фото: @FBLimousin Франсуа Олланд

Також свої голоси на дільницях віддали ще два кандидати

На виборах президента Франції у неділю чинний Президент Франсуа Олланд та кандидат Еммануель Макрон вже віддали свої голоси на виборчій дільниці, передає «Укрінформ».

Слід відзначити, що за французьким законодавством, у день виборів заборонено коментувати та надавати будь-яку інформацію, яка може бути сприйнята, як агітація.

Як уточнює Le Figaro, віддали свої голоси також голова партії «Вставай, Франція» Ніколя Дюпон-Еньян, кандидат від Соціалістичної партії Бенуа Амон та кандидат від партії «Національний фронт» Жан-Марі Ле Пен.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів розпочався у Франції зранку у неділю. О 8 годині за місцевим часом (9-та година у Києві) були відкриті для голосування виборчі дільниці. Загалом вони працюватимусь до 19:00 за місцевим часом, проте деякі з них закриються о 20:00. На виборчих дільницях утворилися черги.

Голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції на заморських територіях Франції розпочалося ще у суботу.