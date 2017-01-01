На виборах президента Франції проголосували Олланд, Макрон і Ле Пен
- Сьогодні, 12:37
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Також свої голоси на дільницях віддали ще два кандидати
На виборах президента Франції у неділю чинний Президент Франсуа Олланд та кандидат Еммануель Макрон вже віддали свої голоси на виборчій дільниці, передає «Укрінформ».
Слід відзначити, що за французьким законодавством, у день виборів заборонено коментувати та надавати будь-яку інформацію, яка може бути сприйнята, як агітація.
Як уточнює Le Figaro, віддали свої голоси також голова партії «Вставай, Франція» Ніколя Дюпон-Еньян, кандидат від Соціалістичної партії Бенуа Амон та кандидат від партії «Національний фронт» Жан-Марі Ле Пен.
Нагадаємо, перший тур президентських виборів розпочався у Франції зранку у неділю. О 8 годині за місцевим часом (9-та година у Києві) були відкриті для голосування виборчі дільниці. Загалом вони працюватимусь до 19:00 за місцевим часом, проте деякі з них закриються о 20:00. На виборчих дільницях утворилися черги.
Голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції на заморських територіях Франції розпочалося ще у суботу.