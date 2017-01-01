На відновлення Мосула після витіснення ІДІЛ необхідно п'ять років

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Місто Мосул

Іракські посадовці поки не знають, де взяти гроші на відновлення міста

П'ять років і мільярди доларів будуть потрібні для відновлення Мосула, західна частина якого зараз частково утримується бойовиками терористичного угрупування «Ісламська держава». Про це повідомилив представник місцевої ради в провінції Найнава, адміністративним центром якої є Мосул.

Іракські урядові сили за підтримки коаліції на чолі з США, відбили у ІДІЛ в кінці січня східний Мосул, що дозволило провести членам ради інспектування ушкоджень вперше за 2,5 роки. Відзначається, що в результаті бойових дій з очищення цього населеного пункту від екстремістів були зруйновані аеропорт, залізничний вокзал і університет.

«Після того, як Мосул буде повністю звільнений, нам буде потрібно робочий план по відновленню його в тому вигляді, яким він був до 2014 року, перед тим як був захоплений ІД», - заявив Reuters представник ради Нурельдін Каблан.

За його словами, 34 члена ради Найнава вже почали складати план по реконструкції Мосула, але все ще не знають, звідки буде йти фінансування. Протягом перших шести місяців влада зосередиться на відновленні безпеки, водопостачання, електрики, а також повернення людей, змушених тікати з міста через бойові дій. Протягом ще двох років будуть вестися роботи по реконструкції і процес примирення, за ним піде 30-місячний період із залучення інвестицій та розвитку економіки.

За словами Каблана, початкові ремонтні роботи обійдуться в 5 тисяч доларів на кожен будинок. Відзначається, що посадові особи Ради ведуть переговори з ООН, міжнародними групами допомоги і дружніми країнами.

Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року іракська армія розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.

На початку березня армія Іраку перекрила останній шлях для можливого відходу бойовиків - трасу між Мосулом і Таль-Афар.

23 березня «Главком» повідомляв, що в іракському місті Мосул, західну частину якого контролюють загони терористичного угруповання «Ісламська держава», прогримів потужний вибух, внаслідок якого було зруйновано кілька будівель.