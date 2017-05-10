На відпочинку в Ізраїлі загинув російський депутат
- Сьогодні, 15:19
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Депутат від ЛДПР загинув на узбережжі Мертвого моря
В Ізраїлі загинув депутат Держдуми Росії від ЛДПР Василь Тарасюк. Про це повідомляє видання Znak.com. Смерть парламентарія порталу підтвердили його колеги з фракції.
Повідомляється, що інцидент стався в суботу, 6 травня. Обставини смерті депутата невідомі. Офіційно в апараті ЛДПР поки ніяк не прокоментували загибель однопартійця.
Водночас видання URA.ru з посиланням на свої джерела повідомляє, що Тарасюк, можливо, загинув на узбережжі Мертвого моря в Ізраїлі.
6 травня там дійсно загинув 67-річний турист з Росії. Цей факт РІА Новости підтвердили в посольстві Росії в Ізраїлі. Однак ім'я загиблого не називалося.
Ізраїльський портал IOL повідомляв з посиланням на фельдшера Шані Гампіель, яка прибула на місце події, про те, що «чоловік лежав без свідомості на пляжі без пульсу і не дихав».
«Рятувальники намагалися реанімувати його. Після довгих зусиль, довелося констатувати смерть», - додала вона.