На віджатій у Ахметова «Донбас Арені» бойовики вирішили провести матч

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Бойовики на «Донбас Арені»

Матч пройде між підрозділами бойовиків «Сомалі» і «Спарта»

Перший матч на стадіоні «Донбас Арена», який належить українському олігарху Рінату Ахметову і який тепер контролює «міністерство молоді, спорту і туризму ДНР», пройде між підрозділами бойовиків «Сомалі» і «Спарта» в честь їх загиблих ватажків Гіві і Мотороли. Про це заявив ватажок «ДНР» Олександр Захарченко, повідомляє РИА Новости.

Раніше він повідомив, що через транспортну блокаду «зовнішнє управління» в «ДНР» введено майже на 40 підприємствах української юрисдикції. Ввести зовнішнє управління з 1 березня вирішили і ватажки «ЛНР».

«Хочу зробити пропозицію, щоб перший матч на «Донбас арені» пройшов між підрозділами «Сомалі» і «Спарта» в пам'ять про загиблих командирів Гіві і Моторолі. Це буде перший матч на «Донбас арені», - сказав Захарченко журналістам.

Нагадаємо, СБУ перехопила розмови Захарченка: «націоналізовані» заводи можуть дістатися Сергію Курченку.

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