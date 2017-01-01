На вихідні «Укрзалізниця» призначила додатковий потяг до Одеси

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В період з 19 по 25 квітня курсуватиме 14 додаткових поїздів на популярних маршрутах

ПАТ «Укрзалізниця» призначила додатковий потяг, який курсуватиме між Києвом та Одесою в суботу, 22 квітня 2017 року.

Про це повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

«В найближчі вихідні буде курсувати ще один додатковий поїзд – № 94 (Мінськ) Київ – Одеса. Він відправиться з Києва в суботу, 22 квітня, зі станції Київ-Пасажирський о 2:36 і прибуде до Одеси в той же день о 12:15. Зворотне відправлення з Одеси заплановано на 15:42 22 квітня і прибуття в Київ у неділю о 01:36», – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією залізничників, поїзд їхатиме через Фастів, Козятин, Жмеринку та Котовськ. У складі потяга – плацкартні та купейні вагони.

Всього в період з 19 по 25 квітня курсуватиме 14 додаткових поїздів на популярних маршрутах, ще 4 графікових поїзда в ці дні проведуть додаткові рейси.