На вихідних буде морозно і сніжно

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Незначне потепління в Україні до кінця вихідних зміниться похолоданням

У найближчу добу з Центральної Європи на більшу частину території України пошириться тепла і волога повітряна маса, очікуються опади і підвищення температури, але в більшості областей буде вітряно, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі в західних, більшості північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь і налипання мокрого снігу, на Закарпатті вночі сильні опади. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м / с, в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м / с.

Температура вночі від 1 ° тепла до 5 ° морозу, в східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях 5-10 ° морозу; вдень від 2 ° морозу до 3 ° тепла, на крайньому півдні 2-7 ° тепла.

У Карпатах вночі дуже сильний, вдень помірний сніг; температура вночі 4-9 °, вдень 1-6 ° морозу.

У Києві - вночі невеликий мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг з дощем, слабка ожеледь і налипання мокрого снігу. Вітер південний, 7-12 м / с, пориви 15-20 м / с. Температура вночі 0-2 ° морозу, вдень 1-3 ° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 14 січня найвища температура вдень була +9,5 в 2015 р, найнижча вночі -24,3 в 1896 р

15 січня на Лівобережжі та в південних областях мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь і налипання мокрого снігу; на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на північно-східний, 5-10 м / с, вночі в східній частині пориви 15-20 м / с.

Температура повітря протягом доби від 4 ° морозу до 1 ° тепла (вночі на заході 5-10 ° морозу, в Карпатах до 15 ° морозу, вдень у південній частині 1-5 ° тепла).

У Києві - без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м / с. Температура вночі та вдень 0-2 ° морозу.