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    На вихідних в Україні буде тепло, лише на заході - дощі з грозами (карта)

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    Гора &nbsp;Довбушанка у карпатах
    Гора  Довбушанка у карпатах

    Тепла сонячна погода зберігатиметься на півдні країни

    Цими вихідними в усіх регіонах України збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі, повідомляють синоптики.

    У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +10 градусів, удень +22°. У неділю хмарно з проясненнями, +13°...+25°.

    У Львові завтра очікується мінлива хмарність, вночі +10 градусів, удень +22°. У неділю очікуються опади, +9°...+18°.

    У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +23°, без опадів. У неділю вночі +11°, вдень +20°, пройде дощ.

    У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +10°...+22°. У неділю до +23°, без опадів.

    Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +10°, удень +21°. У неділю +10°...+22°.

    У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +9°, вдень +22°. У неділю +11°...+22°, без опадів.

    У Дніпрі в суботу сонячно. Температура вночі +9°, вдень +21°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +12°...+24°.

    У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +8°...+22°. У неділю +9°...+21°, ясно і без опадів.

    Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю сонячно, температура до +22°.

    У Краматорську в суботу ясно і без опадів, температура вночі +6°, вдень +20°. У неділю температура до +23°, сонячно.

    У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +9°, вдень +20°. У неділю +11°...+23°, можливий дощ.

    6_01Прогноз на 6 травня

    7Прогноз на 7 травня

    Погода на курортах:

    У Буковелі в суботу без опадів, температура до +18°. У неділю пройде дощ, вночі - +7°, вдень +15°.

    У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +9°, вдень +21°. У неділю пройде дощ, вночі - +9°, вдень до +19°.

    У Трускавці в суботу очікується гроза, температура до +20°. У неділю температура вдень +18°, пройде дощ.

    У Сваляві завтра очікуються опади, +20°, в неділю можливий дощ, температура повітря +8° ...+18°.

    У Затоці в суботу без опадів, температура вночі +10°, вдень до +18°. У неділю сонячно, до +18°.

    У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +10° ...+20°, у неділю до +22°.

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