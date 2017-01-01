На вихідних в Україні буде тепло, лише на заході - дощі з грозами (карта)
- Сьогодні, 14:45
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Тепла сонячна погода зберігатиметься на півдні країни
Цими вихідними в усіх регіонах України збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі, повідомляють синоптики.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +10 градусів, удень +22°. У неділю хмарно з проясненнями, +13°...+25°.
У Львові завтра очікується мінлива хмарність, вночі +10 градусів, удень +22°. У неділю очікуються опади, +9°...+18°.
У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +23°, без опадів. У неділю вночі +11°, вдень +20°, пройде дощ.
У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +10°...+22°. У неділю до +23°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +10°, удень +21°. У неділю +10°...+22°.
У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +9°, вдень +22°. У неділю +11°...+22°, без опадів.
У Дніпрі в суботу сонячно. Температура вночі +9°, вдень +21°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +12°...+24°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +8°...+22°. У неділю +9°...+21°, ясно і без опадів.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю сонячно, температура до +22°.
У Краматорську в суботу ясно і без опадів, температура вночі +6°, вдень +20°. У неділю температура до +23°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +9°, вдень +20°. У неділю +11°...+23°, можливий дощ.
Прогноз на 6 травня
Прогноз на 7 травня
Погода на курортах:
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +18°. У неділю пройде дощ, вночі - +7°, вдень +15°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +9°, вдень +21°. У неділю пройде дощ, вночі - +9°, вдень до +19°.
У Трускавці в суботу очікується гроза, температура до +20°. У неділю температура вдень +18°, пройде дощ.
У Сваляві завтра очікуються опади, +20°, в неділю можливий дощ, температура повітря +8° ...+18°.
У Затоці в суботу без опадів, температура вночі +10°, вдень до +18°. У неділю сонячно, до +18°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +10° ...+20°, у неділю до +22°.