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    На вихідних в Україні очікуються снігопади

    • Сьогодні, 14:45
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    В Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця

    Найближчої доби, 4 лютого, над територією України пануватиме волога і тепла повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.

    На Лівобережжі, в Карпатах і на Закарпатті в суботу очікуються сніг і дощ, подекуди ожеледь і налипання мокрого снігу, вночі в східних і Сумській областях подекуди сильний сніг; на решті території невеликі опади.

    У західній та південній частині вночі, вранці подекуди туман. В Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, на Лівобережжі – північно-західний, 5–10 м/с.

    Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних та Сумській областях 2–7° морозу, вдень у південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті 2–8° тепла); в Криму вночі 3–8° тепла, вдень 6–11°.

    У Києві – невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 5–10 м/с. Температура вночі та вдень 1–3° морозу.

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 4 лютого найвища температура вдень була зафіксована на позначці 13,7° тепла в 2002 році, найнижча – вночі на позначці 26,7° морозу в 1911 році.

    У неділю, 5 лютого, в Закарпатті, Прикарпатті, на півдні країни та в Приазов'ї очікується невеликий мокрий сніг і дощ, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, туман; температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 5° тепла. На решті території без істотних опадів; температура вночі 2–8° морозу, вдень 0–6° морозу. На дорогах, крім більшості районів півдня, ожеледиця.

    Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

    У Києві – без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі 4–6°, вдень 2–4° морозу.

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