На Вінниччині автобус зіткнулися з потягом, загинув водій
- Сьогодні, 18:10
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Наразі на даній ділянці залізничний рух призупинено
У Вінницькій області в результаті зіткнення електропоїзда і пасажирського автобуса загинув водій, повідомили в обласному управлінні ДСНС.
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Як зазначається, сьогодні о 16:50 у с. Калинівка на нерегульованому переїзді електропоїзд сполученням «Хмельницький-Вінниця» допустив зіткнення з пасажирським автобусом. На момент аварії в салоні автобуса знаходився лише водій, житель села Чернятин Калинівського району. В електропоїзді - 45 пасажирів, з яких ніхто не постраждав.
Водій автобуса від отриманих травм загинув на місці події.
В даний час на даній ділянці залізничний рух припинено.
Обставини та причина виникнення події встановлюються фахівцями.