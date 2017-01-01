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    На Вінниччині автобус зіткнулися з потягом, загинув водій

    • Сьогодні, 18:10
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    Наразі на даній ділянці залізничний рух призупинено

    У Вінницькій області в результаті зіткнення електропоїзда і пасажирського автобуса загинув водій, повідомили в обласному управлінні ДСНС.

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    Як зазначається, сьогодні о 16:50 у с. Калинівка на нерегульованому переїзді електропоїзд сполученням «Хмельницький-Вінниця» допустив зіткнення з пасажирським автобусом. На момент аварії в салоні автобуса знаходився лише водій, житель села Чернятин Калинівського району. В електропоїзді - 45 пасажирів, з яких ніхто не постраждав.

    Водій автобуса від отриманих травм загинув на місці події.

    В даний час на даній ділянці залізничний рух припинено.

    Обставини та причина виникнення події встановлюються фахівцями.

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    На Вінниччині автобус зіткнулися з потягом, загинув водій
    На Вінниччині автобус зіткнулися з потягом, загинув водій
    На Вінниччині автобус зіткнулися з потягом, загинув водій

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