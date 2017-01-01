На Вінниччині хлопчик вистрілив у голову своєму 10-річному другові

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Постріл був здійснений з пневматичної гвинтівки «Байкал»

26 травня в м. Калинівка Вінницької області, граючись із пневматичною зброєю, 12-річний хлопчик травмував свого 10-річного друга. Про це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області, повідомляє «Главком».

За даними поліції, інцидент стався близько 20.30 на території домогосподарства, що належить бабусі одного з хлопчиків. За словами начальника Калинівського відділу поліції Петра Скичка, діти гралися на подвір’ї , знайшли у господарському приміщенні пневматичну гвинтівку «Байкал», ІЖ-38С калібру 4.5 мм, яка належала батькові господині, та пішли постріляти з неї по дереву.

Граючись, один з них випадково здійснив постріл із гвинтівки та влучив другому в ділянку лівого ока та перенісся. Батьки, які в цей час знаходилися в будинку, почули крики, викликали швидку. Потерпілу дитину з тілесними ушкодженнями у вигляді травми лівого ока госпіталізовано до Вінницької обласної дитячої лікарні. Наразі його загальний стан стабільний.

Правоохоронцями проведено бесіду із батьками хлопчиків, з’ясовуються обставини та причини події, яка призвела до травмування дитини. Вирішується питання про притягнення до відповідальності батьків згідно чинного законодавства.