На Вінниччині молодики вчинили стрілянину біля розважального закладу

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Поліція встановила усіх чотирьох зловмисників, які вчинили хуліганські дії

Близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з розважальних закладів у м. Бар невідомі особи вчинили хуліганські дії, вистріливши в повітря з рушниці та травматичного пістолета.

Про це повідомляє magnolia-tv.com.

До прибуття на місце події слідчо-оперативної групи поліції зловмисники втекли. Відвідувачі закладу розповіли, що четверо приїжджих молодиків посварилися з місцевою молоддю, які там відпочивали. Під час з’ясування стосунків на вулиці біля кафе один із молодиків вистрілив в повітря з травматичного пістолета, інший – з мисливської рушниці. Ніхто із учасників інциденту не постраждав.

За словами начальника Барського відділення поліції Олега Третяка, поліція встановила усіх чотирьох зловмисників, які вчинили хуліганські дії. У одного з них вилучено гладкоствольну мисливську рушницю, яка перебувала на законних підставах.

Наразі проводяться слідчі дії для з’ясування усіх обставин вчинення правопорушення. Учасники інциденту відмовляються від будь-яких показів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст.286 КК (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.