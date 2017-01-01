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    На Вінниччині не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою

    • Вчора, 14:19
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    Ямпіль-Косеуць
    Ямпіль-Косеуць

    Через негоду на Вінниччині тимчасово не функціонують поромні переправи через Дністер

    Міжнародні пункти пропуску річкового сполучення «Ямпіль-Косеуць» та «Цекинівка-Сороки» закрито через замерзання берегової лінії Дністра.

    Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

    Зазначається, що погіршення погоди спричинило замерзання берегової смуги Дністра. Відтак міжнародні пункти пропуску річкового сполучення «Ямпіль-Косеуць» та «Цекинівка-Сороки» тимчасово закрито. Решта пунктів пропуску через українсько-молдовський кордон працює без змін.

    Прикордонники радять скористатися послугами найближчих пунктів пропуску «Могилів-Подільський – Отач» та «Велика Кісниця – Хрушка». 

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