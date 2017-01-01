На Вінниччині не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ямпіль-Косеуць

Через негоду на Вінниччині тимчасово не функціонують поромні переправи через Дністер

Міжнародні пункти пропуску річкового сполучення «Ямпіль-Косеуць» та «Цекинівка-Сороки» закрито через замерзання берегової лінії Дністра.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що погіршення погоди спричинило замерзання берегової смуги Дністра. Відтак міжнародні пункти пропуску річкового сполучення «Ямпіль-Косеуць» та «Цекинівка-Сороки» тимчасово закрито. Решта пунктів пропуску через українсько-молдовський кордон працює без змін.

Прикордонники радять скористатися послугами найближчих пунктів пропуску «Могилів-Подільський – Отач» та «Велика Кісниця – Хрушка».