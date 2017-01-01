На Вінниччині подружжя загинуло під потягом

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59-річний чоловік та його 57-річна дружина потрапили під колеса потягу, коли перетинали залізничну колію у невстановленому для цього місці

Сьогодні вранці в Жмеринському районі у дорожньо-транспортній пригоді на залізничній колії загинуло подружжя, повідомили у ГУ НП у Вінницькій області.

Близько восьмої години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на станції Лопатинці, яка розташована на залізно дорожньому перегоні Жмеринка—Сербинівці, потяг № 119 сполученням «Запоріжжя-Львів» смертельно травмував двох людей.

Встановлено, що 59-річний чоловік та його 57-річна дружина, жителі Жмеринського району, потрапили під колеса потягу, коли перетинали залізничну колію неподалік платформи, у невстановленому для цього місці.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.276 КК України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

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