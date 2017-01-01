На Вінниччині поліція вилучила у літнього чоловіка арсенал зброї

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Частина вилученої зброї

59-річному чоловіку тепер «світить» до семи років позбавлення волі

Працівники Калинівського відділу поліції на Вінниччині в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння жителя одного із сіл району виявили вогнепальну зброю та боєприпаси, які чоловік зберігав без будь-яких дозвільних документів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Арсенал зброї 59-річний чоловік переховував у господарській споруді. Джерело походження вилученого арсеналу та мету зберігання наразі з’ясовує слідство.

«У правопорушника поліцейські вилучили три мисливські рушниці, два пістолети, три банки пороху, майже 100 набоїв різного калібру та два снаряди часів Другої Світової війни калібру 110 мм», - зазначив начальник Калинівського відділу поліції.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами). Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Раніше «Главком» повідомляв, що в одному з ангарів запорізького підприємства зберігався величезний арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин.