На Вінниччині поліція затримала чоловіка із 60 кг наркотиків
- 28 Грудня, 22:55
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Розсилка
33-річний місцевий житель у власному будинку зберігав і продавав наркотикиУ містечку Гнівані, що у Вінницькій області, правоохоронці викрили наркоторговця і вилучили у нього близько 60 кг наркотичних речовин.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.
33-річний місцевий житель у власному будинку зберігав і продавав наркотики. Під час обшуку у підозрюваного було вилучено в мішках, пакетах і коробках сухі рослини коноплі, марихуану, білу порошкоподібну речовину, схожу на амфетамін, а також обладнання для його виготовлення.
На деяких пакетах і коробках із марихуаною було зазначено її якість. Заборонені речовини господар зберігав у житлових кімнатах будинку і господарських приміщеннях.
Чоловік виправдовується, що наркотики зберігав для власного вживання. Вилучене направлено на експертизу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах).
Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.