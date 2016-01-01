На Вінниччині поліція затримала чоловіка із 60 кг наркотиків

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33-річний місцевий житель у власному будинку зберігав і продавав наркотики

У містечку Гнівані, що у Вінницькій області, правоохоронці викрили наркоторговця і вилучили у нього близько 60 кг наркотичних речовин.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

33-річний місцевий житель у власному будинку зберігав і продавав наркотики. Під час обшуку у підозрюваного було вилучено в мішках, пакетах і коробках сухі рослини коноплі, марихуану, білу порошкоподібну речовину, схожу на амфетамін, а також обладнання для його виготовлення.

На деяких пакетах і коробках із марихуаною було зазначено її якість. Заборонені речовини господар зберігав у житлових кімнатах будинку і господарських приміщеннях.

Чоловік виправдовується, що наркотики зберігав для власного вживання. Вилучене направлено на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах).

Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.