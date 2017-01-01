На Вінниччині собаки насмерть загризли пенсіонерку

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На жінку накинулися два сусідських собаки породи стаффордширський тер’єр, які зірвалися з прив’язі

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі 72-річної жительки с. Вовчинець Козятинського району, яка загинула від укусів собак. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. З’ясовуються усі обставини трагедії.

За словами начальника Козятинського відділу поліції Олега Швеця, 15 лютого близько 16.20 години до поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про смерть літньої жінки від укусів двох собак.

Виїздом слідчо-оперативної групи поліції попередньо встановлено, що коли пенсіонерка перебувала на подвір’ї біля свого будинку, на неї накинулися два сусідських собаки породи стаффордширський тер’єр, які зірвалися з прив’язі. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці події.

Власників тварин в той момент не було вдома.

За даним фактом поліцією внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 КК України. В ході слідства будуть з’ясовані усі обставини смерті жінки.