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    На Вінниччині три години палав туберкульозний санаторій

    • Сьогодні, 12:42
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    Причина пожежі наразі встановлюється / vn.dsns.gov.ua<br />
    Причина пожежі наразі встановлюється / vn.dsns.gov.ua

    За даними ДСНС, загиблих та постраждалих нема

    У Вінницькій області три години гасили пожежу на території кістково-туберкульозного санаторію.

    Як повідомляє прес-служба Держаної служби України з надзвичайних ситуацій, 14 квітня о 22.05 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що на території кістково-туберкульозного санаторію в селі Северинівка Жмеринського району виникла пожежа.

    На місце виклику прибули 30 чоловік особового складу та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки», - зазначається в повідомленні. За даними ДСНС, о 22.57 пожежа площею 350 кв. м була локалізована, а о 01.05 - ліквідована.

    Загиблих та постраждалих немає.

    Причина пожежі наразі встановлюється.
    пожежа ДСНС Вінниччина
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