На Вінниччині затримали молдованина, який займався розбоєм у Франції

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Український прикордонник

Чоловік перебуває у міжнародному розшуку за низку тяжких злочинів

Прикордонники Могилів-Подільського загону у пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач» затримали 24-річного молдованина, який перебував у міжнародному розшуку за низку тяжких злочинів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Автобусом «Кишинів-Москва» чоловік намагався перетнути кордон та потрапити на територію України.

«За попередньою інформацією, молодий чоловік, перебуваючи у 2014-2015 роках у Франції, займався розбоєм та грабежами в складі злочинної групи», - йдеться в повідомленні.

Прикордонники злочинця заарештували та передали представникам Національної поліції у Вінницькій області.