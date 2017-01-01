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    На Вінниччині затримали молдованина, який займався розбоєм у Франції

    • Сьогодні, 10:16
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    Український прикордонник
    Український прикордонник

    Чоловік перебуває у міжнародному розшуку за низку тяжких злочинів

    Прикордонники Могилів-Подільського загону у пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач» затримали 24-річного молдованина, який перебував у міжнародному розшуку за низку тяжких злочинів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

    Автобусом «Кишинів-Москва» чоловік намагався перетнути кордон та потрапити на територію України.

    «За попередньою інформацією, молодий чоловік, перебуваючи у 2014-2015 роках у Франції, займався розбоєм та грабежами в складі злочинної групи», - йдеться в повідомленні.

    Прикордонники злочинця заарештували та передали представникам Національної поліції у Вінницькій області.

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    На Вінниччині затримали молдованина, який займався розбоєм у Франції
    На Вінниччині затримали молдованина, який займався розбоєм у Франції
    На Вінниччині затримали молдованина, який займався розбоєм у Франції

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    Держприкордонслужба
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