На Вінничині поліцейського спіймали на хабарі в сумі 22 тис грн

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Поліцейський вимагав та отримав хабар в сумі 22 тис грн за прийняття рішення про повернення вилученого майна

Затримано заступника начальника слідчого відділу одного з районних відділів поліції Вінницькій області. Поліцейський вимагав та отримав хабар в сумі 22 тис грн за прийняття рішення про повернення вилученого майна, повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

За результатами клопіткої, професійної та оперативної роботи, слідчими слідчого відділу прокуратури Вінницької області спільно з службовими особами управління СБУ у Вінницькій області та управління внутрішньої безпеки у Вінницькій області ДВБ Національної поліції України у рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, 17.02.2017 викрито та затримано на місці події заступника начальника слідчого відділу одного з районних відділів поліції Вінницької області, який вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 22 тис гривень, за прийняття рішення про повернення у розслідуваному ним кримінальному провадженні вилученого майна.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на об’єктивне встановлення обставин кримінального провадження, у тому числі проведено ряд санкціонованих обшуків, допитуються свідки.

За вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.