На вівторок обіцяють теплу погоду, але місцями заморозки

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Тепла погода в Україні

У Києві мінлива хмарність, без опадів

У вівторок, 23 травня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +20...+22 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, удень +18...+23 градуси. У Карпатах уночі без опадів, удень короткочасний дощ, температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +13...+18 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, уночі без опадів, удень подекуди невеликий короткочасний дощ, грози, вітер західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, у Сумській і Чернігівській областях +1...+6 градусів, на ґрунті місцями заморозки 0...-2 градуси, удень +18...+23 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, удень +16...+23 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Донецькій і Луганській областях невеликі дощі, вітер північно-східний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, у Донецькій області до +10 градусів, у Харківській і Луганській областях на ґрунті подекуди заморозки 0...-2 градуси, удень +16...+22 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, у Приазов'ї короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, удень +16...+23 градуси.

У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, удень +18...+23 градуси. У Ялті короткочасний дощ. Температура вночі +10...+12 градусів, удень +20...+22 градуси.