На військових складах нема хімічної зброї

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ЗСУ військові частини Тилу Збройних Сил України.

ЗСУ спростували інформацію щодо отруйних речовин

Українська сторона СЦКК спростувала інформацію, поширену незаконними збройними формуваннями ОРДЛО, про наявність на складах Збройних сил України хімічної зброї. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО.

«Українська сторона СЦКК повідомляє, що надалі в інформаційному просторі засобів масової інформації ОРДЛО заявляються фейкові інформаційні повідомлення із заявами лідерів НЗФ (незаконних збройних формувань — ред.) ОРДЛО з метою дискредитації керівництва України у порушенні міжнародного права», — йдеться у повідомленні.

У прес-центрі нагадали, що 17 квітня, на одному із сайтів ОРДЛО було опубліковано матеріал із заявою представника «народної міліції ОРЛО» Андрія Морочко під назвою «ВСУ хранят на сладах в Станично-Луганском районе отравляющие вещества — Народная милиция».

Українська сторона нагадала, що відповідний міжнародний договір, підписаний в рамках ООН в галузі контролю озброєнь і має на меті повну заборону виробництва і використання хімічної зброї з огляду на її шкідливість для довкілля і здоров’я людини, а також визначає зобов’язання держав-учасниць у цій сфері.

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