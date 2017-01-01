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    На Водохреща пануватиме морозна погода

    • Сьогодні, 08:11
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    На дорогах сьогодні ожеледиця

    На Водохреща, у більшості областей України пануватиме морозна погода, температура повітря очікується вночі 6-14 градусів морозу, вдень −2-7 °С, на сході до −10 °С, в Криму близько нуля, передає  Український гідрометцентр.

    В Україні буде переважно без опадів, лише в Криму очікується невеликий сніг.

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    • У західній частині — без опадів. Температура повітря вночі −8-12 °С, місцями до −14 °С, вдень −2-7 °С.
    • У північних областях — суха погода. Температура повітря вночі −6-12 °С, вдень −2-8 °С.
    • У східних областях — переважно без опадів. Температура повітря вночі −6-12 °С, вдень −5-10 °С.
    • У центральній частині суттєвих опадів не очікується. Температура повітря вночі −6-12 °С, вдень −2-7 °С.
    • У південній частині опади малоймовірні, лише в Криму випаде мокрий сніг. Температура повітря вночі −4-6 °С, вдень 1-4 °С, в Криму близько нуля.

    Вітер в Україні північно — східний, 5-12 м/с.

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