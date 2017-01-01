На Водохреще в Україні очікуються морози до 20 градусів

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Найхолодніше буде на заході України

У четвер, 19 січня, в Києві мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -10...-12 градусів, удень -4...-6 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вночі та вранці подекуди туман, вітер західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -10...-17 градусів, вдень -3...-10 градусів. У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі -15...-20 градусів, удень -5...-10 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -8...-15 градусів, удень -3...-10 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -10...-16 градусів, удень -3...-9 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -10...-16 градусів, удень -3...-10 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-східний, 7–12 м/с, інколи пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -5...-10 градусів, вдень -1...-6 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі невеликий мокрий сніг, вдень подекуди невеликий мокрий сніг, вітер північно-східний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с. Температура повітря протягом доби -1...-6 градусів. У Ялті вночі невеликий мокрий сніг, вдень подекуди невеликий мокрий сніг. Температура протягом доби -2...-4 градуси.

Джерело: Українські новини