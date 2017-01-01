На Водохреще в Росії чоловіки потонули в резервуарі з питною водою

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Резервуар з питною водою

Працівники водоканалу вирішили скупатися в резервуарі в ніч на Водохреще, але вибратися не змогли

20 січня в Росії в селищі Ясна Поляна Ставропольського краю в резервуарі з питною водою виявили тіла двох чоловіків. Про це повідомляє «Ставрополье.TV».

Загиблими виявилися співробітники філії «Ставрополькрайводоканала», які вирішили скупатися в резервуарі в ніч на Водохреще (19 січня). Один з чоловіків почав тонути, його товариш кинувся на допомогу, але вибратися вони не змогли. Правоохоронні органи не побачили слідів криміналу в загибелі чоловіків.

Даний резервуар з водою перевірили 20 січня після того, як з нього перестала надходити вода — тіла чоловіків перекрили вихідний отвір в магістральний трубопровід.

Таким чином, тіла пролежали в резервуарі з питною водою майже добу. Однак «Ставрополькрайводоканал» заявив, що даний резервуар в системі водопостачання населення нібито не використовується.

Наразі «Ставрополькрайводоканал» проводить службове розслідування.