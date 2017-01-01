  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На вокзалі у США через паніку постраждали 16 людей

    • Сьогодні, 09:20
    • Розсилка
    Паніка на вокзалі в Нью-Йорку
    Паніка на вокзалі в Нью-Йорку

    Люди ховалися за сміттєвими баками і колонами, кидаючи свої речі

    На Пенсільванському вокзалі (Пенн-Стейшн) в Нью-Йорку 16 людей постраждали через паніку, яка почалася після застосування поліцією електрошокера, передає NBC News.

    «Люди почали в паніці розбігатися на вокзалі в пошуках укриття, прийнявши використання поліцією електрошокера проти дебошира за постріли», — йдеться в повідомленні.

    Як повідомляється, люди ховалися за сміттєвими баками і колонами, кидаючи свої речі.

    В результаті 16 людей отримали легкі травми, медики надали їм допомогу. Поліція міста також повідомила, що отримала безліч дзвінків від громадян, в яких повідомлялося про стрілянину на вокзалі. Ця інформація не підтвердилася.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На вокзалі у США через паніку постраждали 16 людей
    На вокзалі у США через паніку постраждали 16 людей
    На вокзалі у США через паніку постраждали 16 людей

    Читайте також
    США залізниця надзвичайні ситуації
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ