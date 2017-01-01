На вокзалі у США через паніку постраждали 16 людей

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Паніка на вокзалі в Нью-Йорку

Люди ховалися за сміттєвими баками і колонами, кидаючи свої речі

На Пенсільванському вокзалі (Пенн-Стейшн) в Нью-Йорку 16 людей постраждали через паніку, яка почалася після застосування поліцією електрошокера, передає NBC News.

«Люди почали в паніці розбігатися на вокзалі в пошуках укриття, прийнявши використання поліцією електрошокера проти дебошира за постріли», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, люди ховалися за сміттєвими баками і колонами, кидаючи свої речі.

В результаті 16 людей отримали легкі травми, медики надали їм допомогу. Поліція міста також повідомила, що отримала безліч дзвінків від громадян, в яких повідомлялося про стрілянину на вокзалі. Ця інформація не підтвердилася.