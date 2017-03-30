  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Волині глава району роздавав за хабарі землю

    • Сьогодні, 17:59
    • Розсилка
    <p>Затримання голови Любомльської райдержадміністрації</p>

    Затримання голови Любомльської райдержадміністрації

    Затримано на хабарі у 2 тис. доларів голову Любомльської районної державної адміністрації

    Оперативники Управління захисту економіки Нацполіціі у Волинській області спільно з обласною прокуратурою при процесуальному керівництві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали на хабарі у 2 тис. доларів голову Любомльської районної державної адміністрації. Про це повідомили глава МВС Арсен Аваков і генеральний прокурор Юрій Луценко на своїх сторінках в Facebook.

    «Прокуратура Волинської області спільно із прокурорами САП та співробітниками УЗЕ області викрито голову Любомльської районної державної адміністрації у вимаганні хабара та 30.03.2017 його затримано під час одержання неправомірної вигоди в сумі 2 тисячі доларів США за винесення розпорядження про передачу в оренду 16 га землі з числа земель невитребуваних часток (паїв) за межами населених пунктів», - написав Луценко.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Волині глава району роздавав за хабарі землю
    На Волині глава району роздавав за хабарі землю
    На Волині глава району роздавав за хабарі землю
    На Волині глава району роздавав за хабарі землю
    На Волині глава району роздавав за хабарі землю

    «Торговця землею» перевіряють на причетність до інших аналогічних фактів корупційної діяльності, зазначив Аваков.

    Читайте також
    Юрій Луценко хабар земля Волинська область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ