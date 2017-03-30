На Волині глава району роздавав за хабарі землю

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Затримання голови Любомльської райдержадміністрації

Затримано на хабарі у 2 тис. доларів голову Любомльської районної державної адміністрації

Оперативники Управління захисту економіки Нацполіціі у Волинській області спільно з обласною прокуратурою при процесуальному керівництві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали на хабарі у 2 тис. доларів голову Любомльської районної державної адміністрації. Про це повідомили глава МВС Арсен Аваков і генеральний прокурор Юрій Луценко на своїх сторінках в Facebook.

«Прокуратура Волинської області спільно із прокурорами САП та співробітниками УЗЕ області викрито голову Любомльської районної державної адміністрації у вимаганні хабара та 30.03.2017 його затримано під час одержання неправомірної вигоди в сумі 2 тисячі доларів США за винесення розпорядження про передачу в оренду 16 га землі з числа земель невитребуваних часток (паїв) за межами населених пунктів», - написав Луценко.

«Торговця землею» перевіряють на причетність до інших аналогічних фактів корупційної діяльності, зазначив Аваков.