На Волині громадські активісти брали хабарі на пропускному пункті

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Правоохоронці задокументували систематичне вимагання активістами хабарів за проїзд авто поза чергою

СБУ викрила групу громадських активістів, які за рішенням міськради Устилуга Волинської області за гроші пропускали автомобілі до митного пункту пропуску. Про це повідомляє прес-центр СБУ у середу, 1 березня.

«Правоохоронці задокументували систематичне вимагання активістами хабарів за проїзд авто поза чергою за таксою 300-500 грн. За одну зміну (12 годин) здирники могли пропускати до 60 транспортних засобів», – йдеться в повідомленні.

Одного з активістів правоохоронці затримали під час одержання 2,1 тис. грн хабара за пропуск поза чергою семи автомобілів.

Як повідомляється, перед цим він вимагав 2,7 тис. грн хабара за пропуск 9-ти автомобілів.

Під час обшуків за місцем проживання окремих громадських активістів та їх службових приміщень, а також приміщення Устилузької міської ради правоохоронці вилучили проштамповані талони та списки номерів автомобілів, яким надавалося право проходити митний контроль поза чергою.