«Синій кит»: на Волині кіберполіція виявлила підлітка з порізами на руках

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У хлопця на руках були численні порізи

Працівники кіберполіції виявили волинянина, який викладав закривавлені фото у одній із груп «синіх китів» у соцмережі. Про це повідомляє «Ківерцівський районний інформаційний портал».

17-річного хлопця, студента Луцького училища, який проживає в одному з сіл Ківерцівського району, виявили кіберполіцейські у так званій групі смерті «Синій кит».

Також повідомляється, що у юнака на руках були численні порізи.

Фахівці-психологи районних служб дітей та молоді розповідають, що хлопчина викладав у соцмережі свої закривавлені фото, загалом мав схильність до вчинення над собою насильницьких дій. Говорив з рідними про бажання померти, був у депресивному стані, зазначає видання.

Після проведеної психологічної та роз’яснювальної роботи юнак видалився з групи, та закрив свою сторінку в соцмережі ВКонтакте.

Як повідомлялося раніше, поліція затримала двох адміністраторів небезпечних груп в соцмережах в Києві. Згодом молодиків відпустили.

Нещодавно у Львові поліція перевірила три випадки причетності підлітків до «Синього кита». Також варто відмітити, що двоє студентів-другокурсників із Придністров'я запустили інтернет-гру «Білий ведмідь», яка є повною протилежністю смертельно небезпечній грі «Синій кит».

У грі треба виконати 50 завдань. Серед них – прибирання будинку чи фото щоденника із позитивною оцінкою.