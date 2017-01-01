На Волині на хабарі погорів заступник начальника колонії

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Фото: Головне управління прокуратури у Волинській області

Посадовець вимагав гроші від одного із засуджених за сприяння умовно-достроковому звільненню

Посадовця Маневицької виправної колонії №42 на Волині затримали під час одержання неправомірної вигоди. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Працівники СБУ та прокуратури за сприяння адміністрації Маневицької виправної колонії при одержанні хабара викрили одного із заступників начальника установи виконання покарань.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від одного із засуджених 4 тисяч гривень за підготовку документів на комісію щодо застосування заохочувальних норм стосовно умовно-дострокового звільнення від відбування подальшого покарання.

При одержанні другої частини неправомірної вигоди обсягом 2 тисячі гривень горе-правоохоронця затримали в стінах виправної колонії, а гроші вилучили.

Триває досудове розслідування, проводяться невідкладні слідчі дії.