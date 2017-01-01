На Волині позашляховик збив дитину
- Сьогодні, 20:44
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Власник позашляховика залишився на місці аварії
Хлопчика госпіталізували в реанімацію
Позашляховик Toyota Land Cruiser збив дитину поблизу автобусної зупинки в селі Микулі Володимир-Волинського району.
Хлопчика госпіталізували в реанімацію районної лікарні, інформує прес-служба патрульної поліції Волині, передає УНН.
«За даними свідків, дитина з батьками вийшла із маршрутки та побігла до родичів через дорогу. Водій не зміг уникнути наїзду на хлопчика. Власник позашляховика залишився на місці аварії, дав покази поліції», - повідомили у ГУ НП області.
Наразі, слідчі встановлюють всі обставини ДТП.