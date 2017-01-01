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    На Волині позашляховик збив дитину

    • Сьогодні, 20:44
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    <p>Власник позашляховика залишився на місці аварії</p>

    Власник позашляховика залишився на місці аварії

    Хлопчика госпіталізували в реанімацію

    Позашляховик Toyota Land Cruiser збив дитину поблизу автобусної зупинки в селі Микулі Володимир-Волинського району.

    Хлопчика госпіталізували в реанімацію районної лікарні, інформує прес-служба патрульної поліції Волині, передає УНН.

    «За даними свідків, дитина з батьками вийшла із маршрутки та побігла до родичів через дорогу. Водій не зміг уникнути наїзду на хлопчика. Власник позашляховика залишився на місці аварії, дав покази поліції», - повідомили у ГУ НП області.

    Наразі, слідчі встановлюють всі обставини ДТП.

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