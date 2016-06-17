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    На Волині правоохоронці виявили нелегальну деревину на 100 тис. гривень

    • Сьогодні, 11:30
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    Фото: прокуратура Волинської області

    Лісопереробне підприємство не мало документів на деревину

    На волинському підприємстві правоохоронці виявили та вилучили незаконну продукцію з деревини вартістю понад 100 тисяч гривень. Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

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    У рамках розслідування кримінального провадження за фактами незаконного вирубування лісу прокурори спільно із працівниками Володимир-Волинського міськрайвідділу УСБУ в області провели обшук на лісопереробному підприємстві у Володимир-Волинському районі.

    Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили деревину дуба та продукцію із неї вартістю понад 100 тисяч гривень, документи на яку працівники підприємства не надали, як і не змогли пояснити її походження.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. 

    Нагадаємо, у Закарпатті підприємцю, який намагався нелегально вивезти 11 вагонів із лісом, прокуратура оголосила підозру. 

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    На Волині правоохоронці виявили нелегальну деревину на 100 тис. гривень
    На Волині правоохоронці виявили нелегальну деревину на 100 тис. гривень
    На Волині правоохоронці виявили нелегальну деревину на 100 тис. гривень
    Фото: прокуратура Волинської області

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