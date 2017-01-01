На Волині СБУ вилучила партію бурштину два мільйона доларів США
- Сьогодні, 00:00
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Фото: СБУ
На Волині СБУ вилучила партію бурштину два мільйона доларів США
Під час обшуків у мешканця Володимир-Волинського СБУ вилучила понад тоннубурштину
На Волині СБУ та прокуратура вилучили понад тонну незаконно видобутого бурштину вартістю майже 2 мільйони доларів.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
«Правоохоронці встановили, що організатором незаконної оборудки був один із мешканців міста Володимир-Волинський. Під час обшуків за місцем його проживання співробітники спецслужби вилучили понад тонну каменю. За висновками експертів, вартість вилученого бурштину за цінами «чорного ринку» становить майже 2 мільйони доларів», – повідомили в СБУ.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 240 та ч. 1 ст. 263 КК України.