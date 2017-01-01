  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Волині СБУ вилучила партію бурштину два мільйона доларів США

    • Сьогодні, 00:00
    • Розсилка
    На Волині СБУ вилучила партію бурштину два мільйона доларів США
    Фото: СБУ
    На Волині СБУ вилучила партію бурштину два мільйона доларів США

    Під час обшуків у мешканця Володимир-Волинського СБУ вилучила понад тоннубурштину

    На Волині СБУ та прокуратура вилучили понад тонну незаконно видобутого бурштину вартістю майже 2 мільйони доларів.

    Про це повідомили у Службі безпеки України.

    «Правоохоронці встановили, що організатором незаконної оборудки був один із мешканців міста Володимир-Волинський. Під час обшуків за місцем його проживання співробітники спецслужби вилучили понад тонну каменю. За висновками експертів, вартість вилученого бурштину за цінами «чорного ринку» становить майже 2 мільйони доларів», – повідомили в СБУ.

    За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 240 та ч. 1 ст. 263 КК України. 

    прокуратура СБУ США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ