

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: СБУ На Волині СБУ вилучила партію бурштину два мільйона доларів США

Під час обшуків у мешканця Володимир-Волинського СБУ вилучила понад тоннубурштину

На Волині СБУ та прокуратура вилучили понад тонну незаконно видобутого бурштину вартістю майже 2 мільйони доларів.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

«Правоохоронці встановили, що організатором незаконної оборудки був один із мешканців міста Володимир-Волинський. Під час обшуків за місцем його проживання співробітники спецслужби вилучили понад тонну каменю. За висновками експертів, вартість вилученого бурштину за цінами «чорного ринку» становить майже 2 мільйони доларів», – повідомили в СБУ.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 240 та ч. 1 ст. 263 КК України.