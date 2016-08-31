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    На Волині СБУ затримала на хабарі у 40 тис. гривень працівника банку

    • Вчора, 10:38
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    Чоловік вимагав гроші за нелегальне закриття кредиту

    Юриста відділу проблемних кредитів одного з банків затримала за хабарництво на Волині Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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    Здирник вимагав від волинянина 40 тисяч гривень за закриття кредитного договору без фактичного погашення заборгованості у сумі 97 тисяч гривень та не стягнення пені у розмірі 130 тисяч гривень.

    Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання неправомірної вигоди.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

    Нагадаємо, Служба безпеки України затримала на хабарі в 2,5 тисяч доларів начальника поста на Одеській митниці.

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