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    На Волині вилучено партію бурштину на понад мільйон гривень

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    Вилучений бурштин і станок для його обробки
    Вилучений бурштин і станок для його обробки

    Мешканець Волині скуповував «сонячний камінь» у нелегальних копачів

    Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництва прокуратури вилучили на Волині понад вісімдесят кілограмів бурштину різних фракцій. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Правоохоронці встановили, що мешканець Волині скуповував «сонячний камінь» у нелегальних копачів. Перекупник планував переправити бурштин контрабандою за кордон для перепродажу. Під час обшуку у приватному будинку зловмисника в одному з сіл Іваничівського району, оперативники СБ України вилучили бурштин та два станки для його обробки», - йдеться у повідомленні.

    За оцінкою експертів, вартість вилученого каменю за цінами «чорного ринку» складає понад один мільйон гривень.

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    На Волині вилучено партію бурштину на понад мільйон гривень
    На Волині вилучено партію бурштину на понад мільйон гривень
    На Волині вилучено партію бурштину на понад мільйон гривень
    На Волині вилучено партію бурштину на понад мільйон гривень

    Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України. 
    Триває досудове розслідування.

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