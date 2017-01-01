На Волині вилучено партію бурштину на понад мільйон гривень

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Вилучений бурштин і станок для його обробки

Мешканець Волині скуповував «сонячний камінь» у нелегальних копачів

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництва прокуратури вилучили на Волині понад вісімдесят кілограмів бурштину різних фракцій. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що мешканець Волині скуповував «сонячний камінь» у нелегальних копачів. Перекупник планував переправити бурштин контрабандою за кордон для перепродажу. Під час обшуку у приватному будинку зловмисника в одному з сіл Іваничівського району, оперативники СБ України вилучили бурштин та два станки для його обробки», - йдеться у повідомленні.

За оцінкою експертів, вартість вилученого каменю за цінами «чорного ринку» складає понад один мільйон гривень.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.