На Волині вилучено партію бурштину на понад мільйон гривень
- Сьогодні, 18:00
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Мешканець Волині скуповував «сонячний камінь» у нелегальних копачів
Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництва прокуратури вилучили на Волині понад вісімдесят кілограмів бурштину різних фракцій. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Правоохоронці встановили, що мешканець Волині скуповував «сонячний камінь» у нелегальних копачів. Перекупник планував переправити бурштин контрабандою за кордон для перепродажу. Під час обшуку у приватному будинку зловмисника в одному з сіл Іваничівського району, оперативники СБ України вилучили бурштин та два станки для його обробки», - йдеться у повідомленні.
За оцінкою експертів, вартість вилученого каменю за цінами «чорного ринку» складає понад один мільйон гривень.
Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.