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На Волині затримали екс-голову суду

Екс-голова суду одержав хабар в сумі 10 тис. грн

На Волині затримали колишнього голову суду під час одержання 10 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

«Викрито юриста, донедавна - голову одного із судів області, який одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн від правопорушника за вплив на діючого суддю цього ж суду, щоб останній прийняв позитивне рішення у справі про адміністративне правопорушення», - йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про оголошення юристу повідомлення про підозру у зловживанні впливом (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, за безпроблемне надання ліцензії на здійснення функціонування аптечної мережі підприємці запропонували посадовцю Полтавської поліції значну суму грошей.

При передачі поліцейському першого «траншу» хабара корупціонерів затримали працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та військової прокуратури Полтавського гарнізону.